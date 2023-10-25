شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة رعدية أحيانا اعتبارا من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من السبت المقبل أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع من يوم السبت، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

ومع يومى الأحد 29 أكتوبر والإثنين 30 أكتوبر، تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.