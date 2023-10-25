شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: نعمل مع مصر والأردن على حل أزمة غزة.. وقصف المدنيين غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الألماني لدي القاهرة فرانك هارتمان إن بلاده تعمل بجانب مصر والأردن وفرنسا بشكل عاجل علي منع انتشار الأزمة في قطاع غزة إلى الدول المجاورة ، وتسعي لأن تحول دون حدوث كارثة إنسانية أكبر.

وقال هارتمان في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء، في الأسبوع الثالث من الحرب الدائرة في قطاع غزة إن هناك اتصالات مكثفة بهدف إيجاد حل سياسي والتفكير في حلول فعالة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال السفير الألماني، المساعدات التي يحتاجها الجانب الفلسطيني حاليًا المياه والوقود والأدوية المستلزمات الطبية، مشيرًا الي أن مصر تواصل مساعيها لتهدئة الاوضاع كما أن ألمانيا على استعداد دائم للمشاركة.

وأكد فرانك، ألمانيا لا تقدم مساعدات عسكرية أو انسانية الي اسرائيل ولا تمد إسرائيل باسلحة او جنود تستخدمها ضد المجتمع المدني وبالتالي هي ليست جزء مما يحدث، ولكن العلاقات مع إسرائيل اقتصادية وعلاقات تعاون في المنشات التي تصب الصواريخ والمجال البحرى.

السفير الفرنسى: ألمانيا تتفهم قرارات الوطن العربىوأوضح السفير الفرنسي، أن ألمانيا دائما مستعدة للحوار وتفهم قرارات الوطن العربي، مجددا حديثه حول ضرورة ايجاد طريق جديد للوصول الي حل الدولتين مع احترام حقوق الانسان، موضحا ان المانيا تتفهم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الجانب الفلسطيني حاليا، وعلي السلطة الفلسطينية أن تكون قادرة علي بناء الدولة الفلسطينية.





أسباب قصف اسرائيل لمستشفيات ومنازل مدنية وفى سؤال حول أسباب قصف إسرائيل لمستشفيات ومنازل مدنية لا تمت إلى الفصائل بصلة، قال السفير الألماني أنه ليس متخصص عسكري، ولكن مبرر إسرائيل هو اطلاق الصواريخ من هذه المناطق، مؤكدًا أن هذا لا يبرر نهائيًا القصف وقتل المدنيين الأبرياء.