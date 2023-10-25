شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تطالب مرشحى الرئاسة بإخطارها بأسماء ممثليهم بلجان المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، كل مرشح للانتخابات الرئاسية بإخطار الهيئة قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع وتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.

وقالت الهيئة في القرار رقم 26 لسنة 2023، إنه سيتم بدء عملية الاقتراع في اللجان الفرعية بالخارج في الميعاد المحدد ، ولـــو لــم يحضر من يمثل المرشحين، وتحرر كل لجنة محضرا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ جميع الإجراءات التي تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته ، ويوقع تثبت المحضر من رئيس اللجنة وأمينها الثابت ببطاقته أو بجواز سفره السارى.

كما جاء بالقرار أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومى.

ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية ، أو البعثة الدبلوماسية ، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر العاملين بوزارة الخارج

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية. وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد – لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم ، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء أرائهم .

ولكل مرشح طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج ، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة في البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.