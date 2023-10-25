هيئة الرعاية الصحية: تقديم 14.5 مليون خدمة طبية وعلاجية فى محافظة الأقصر

وأشار البيان إلى الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، والمقدمة بمستشفيات الهيئة بمستوييها الثانوية والثالثية.

وأوضح بيان الهيئة، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 5.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 1.2 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، وذلك بنسبة 97% من إجمالي المنتفعين بالمنظومة، بينما تخطت خدمات طب الأسرة 4.5 مليون، منهم 850 ألف خدمة أسنان، و أكثر من مليون فحص معملي وخدمة أشعة، و350 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت الخدمات أيضًا أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وتابع: بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر أكثر من 9 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، منه 1.2 مليون خدمة بالعيادات الخارجية، أكثر من 230 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 4.5 مليون فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل.

وأشار إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر 1.2 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 90%، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 31 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم 3 مستشفيات، إضافة إلى 28 وحدة ومركز لطب أسرة تم اعتمادهم حتى الآن، وذلك فضلًا عن الاعتماد المبدئي لـ 27 منشآة صحية أخرى، كمرحلة أولى للحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا.

وقالت الهيئة: تعد هذه الإنجازات إشارة إيجابية على قدرة هيئة الرعاية الصحية على تلبية احتياجات المواطنين في محافظة الأقصر وفي جميع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة ، وهو ما يعزز الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، ويعكس كذلك الإرادة الحكومية القوية في تطوير وتحسين قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة الصحية لهم عبر توفير وتقديم خدمة متميزة بأعلى معايير الجودة للمنتفعين داخل محافظتهم وعدم تحميل المواطن مشقة السفر خارج محافظاته لتلقي الخدمة الطبية اللائقة بمعايير الجودة العالمية.