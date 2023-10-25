شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده تفتيش الفرقة الرابعة المدرعة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية إلى القوات المسلحة، قائلا: "أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور.. الدور فى وقت الحرب ووقت السلم.. واسمحوا لى أن اهنئ القوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى فى محافظة السويس: "احنا موجودين فى أحد الأنشطة التدريبية.. واصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة.. وبسجل أنه كان فيه أنشطة كثيرة جدا فى إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.. وخلينا الالتزامات فى أقل ما يمكن مراعاة للظروف الحالية".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فى ظل الظروف الموجودة فى المنطقة دلوقتى مهم قوى انك وانت بتمتلك القوة والقدرة إنك تكون بتستخدمها بتعقل ورشد وبحكمة ولا تطغى مبقاش فيه طغيان وأوهام بقوتك الموجودة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: "ساعات أسأل ما دام عندنا القوة... إنت عندك علشان تدافع عن نفسك وتحمى بلدك وعلشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وبصبر.. اوعى الغضب والحماسة تخليك تفكر بشكل تتجاوز فيه.. وتقول فى وقت من الأوقات مكنش ممكن.. ولابد أن تجاوز كده.. أوضح اكتر.. اوعى أوهام القوى تتدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده مكونتش دارس كويس.. كنت مدفوع بغضبى بحماسة زيادة عن اللزوم".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث لا تتجاوز حدودها، مشيرا إلى أن كل أهدافها كان الحفاظ على أرضها وترابها دون أن يمس.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني: "مهم أقول ده معناه أن الجيش المصرى بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حاجة واحدة بس هو حماية مصر وأمنها القومى دون تجاوز".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن نصر أكتوبر له معنى كبير وقوى لأنه عبور من حالة يأس إلى أمل ومن حالة إحباط إلى فخر ومن حالة هزيمة إلى حالة نصر.



