شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فيروس شلل الأطفال يصيب الأطفال دون الخامسة بالدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس شلل الأطفال يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، مؤكدة أن التطعيم يوفر للطفل الحماية من الإصابة بالمرض.
وأضاف، تطلق وزارة الصحة والسكان حملات دورية لتطعيمات شلل الأطفال.. وتابع: البرنامج الموسع للتطعيمات يستهدف توفير 10 أنواع من التطعيمات.
وقال، يكون التطعيم في صورة حقن أو نقط تعطى عن طريق الفم، ويتكون جدول التطعيم من عدة جرعات، وتشمل جرعات أساسية وجرعات داعمة.
ونصح بالحرص على تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في المواعيد بجدول التطعيمات وفقًا لعمر الطفل، والرجوع إلى الطبيب عند عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد، موضحا: "أنه يمكن إعطاء لقاح شلل الأطفال في نفس الوقت مع اللقاحات الأخر".
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