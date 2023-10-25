شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق فعاليات الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" فى 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أن أولى الفعاليات تضمنت تدريب مجموعة من الميسرات (تدريب مدربين) على كيفية إدارة دوائر الحكى وكذلك عقد حلقات نقاش حوار الأجيال ونوادى المشاهدة ليقمن بنقل الخبرة التدريبية إلى ميسرات أخريات في المحافظة لعقد هذه الدوائر.
وأوضحت أنه خلال الفترة من 29 أكتوبر 2023 إلى 2 نوفمبر 2023 سيتم عقد دوائر حكى بالمدارس بالمحافظات المذكورة، تشمل خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهم، إلى جانب عقد نادى مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.
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