شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يطلق فعاليات الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" فى 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، وذلك بمحافظات (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا والإسماعيلية وبورسعيد والأقصر والبحيرة والسويس)، بهدف تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية ، وتستمر حتى 2 نوفمبر.

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، أن أولى الفعاليات تضمنت تدريب مجموعة من الميسرات (تدريب مدربين) على كيفية إدارة دوائر الحكى وكذلك عقد حلقات نقاش حوار الأجيال ونوادى المشاهدة ليقمن بنقل الخبرة التدريبية إلى ميسرات أخريات في المحافظة لعقد هذه الدوائر.

وأوضحت أنه خلال الفترة من 29 أكتوبر 2023 إلى 2 نوفمبر 2023 سيتم عقد دوائر حكى بالمدارس بالمحافظات المذكورة، تشمل خلق حوار بين الفتيات المشاركات وسرد تجاربهن الخاصة وقصصهم، إلى جانب عقد نادى مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.