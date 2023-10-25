شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل أحد الكهنة بأستراليا فى المقر الباباوى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الأب القمص مينا ميخائيل كاهن كنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا شنودة بملبورن، أستراليا، الذي عرض على قداسته تقريرًا عن الخدمة بكنيسته.

كان قداسة البابا استقبل أمس الثلاثاء، الآباء مطارنة وأساقفة إيبارشياتنا بأمريكا الشمالية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM

وتأمل قداسته في مزمور 42 ووضع برنامجًا روحيًا تقويًا من صلوات القداس الإلهي وصلوات قطع الساعة التاسعة في الأجبية (كتاب صلوات السواعي اليومية).

وعقب انتهاء الكلمة أجاب قداسة البابا على الأسئلة التي وجهت له وأطلع الآباء على مختصر لما تمت مناقشته في سيمينار أساقفة أوروبا الذي انعقد في ڤينيسيا، بإيطاليا يومي 15 و 16 أكتوبر الجاري.

وشدد قداسته على ضرورة المشاركة الإيجابية من الكنائس والإيبارشيات في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، واختتم اللقاء بالصلاة كما بدأ.