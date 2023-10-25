شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة توجه بتفعيل مبادرة تخفيض السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع رؤساء احياء المنطقة لمتابعة كافة التوجيهات، وبحث مستجدات الأعمال فيما يخص عدد من الملفات الهامة التى تمس حياة المواطنين بمختلف احياء المنطقة، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة .

وتناول اللقاء عدة موضوعات على رأسها مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والذي أطلقها مجلس الوزراء، والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع الأساسية وتشمل السلع الاستراتيجية والتي على رأسها السكر والزيت والارز واللحوم وغيرها، موضحة أن المبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي ستؤدي لضبط آليات العرض والطلب في السوق، وزيادة المعروض من السلع حتى يتم توفير السلع الاستراتيجية بشكل مستمر، وليس لفترة مؤقتة لتحقيق عنصر الاستدامة.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدة اقتراحات بناءة لآليات تطبيق هذه المبادرة وتوفيرها بشكل فعال بأحياء المنطقة الجنوبية خاصة في الاماكن الملحة والاكثر احتياجا مع تكثيف الحملات اليومية والرقابة الدورية على الأسعار والتأكد من جودة المعروضات والسلع وذلك بالتنسيق والمتابعة المباشرة من رؤساء الاحياء وجميع الاجهزة التنفيذية والمعنية من خلال تكثيف الحملات للتفتيش على الاسعار والتأكد من الكميات المطروحة و اليات صرفها و توزيعها وذلك في اطار جهود الدولة لوصول السلع لمستحقيها وغلق الابواب الخلفية لضعاف النفوس وضبط المنظومة.

وفي سياق أخر واصلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعتها لمستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المنطقة واحياءها خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة .

ووجهت باستغلال الاعتمادات المالية المقررة الاستغلال الأمثل بمشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع والانارة وتحسين البيئة مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والاسراع في اعمال الطرح والتعاقدات والاسراع في اعمال البت المالي والفني وموقف التعاقد مع المقاولين لسرعة بدء الاعمال على ارض الواقع .

واستكمالا لاستعدادات المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة في تطهير مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار واستقبال فصل الشتاء ومتابعة كافة مشروعات التي يتم انجازها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية، وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاستجابة الفورية لكل طارئ وتكثيف حملات النظافة والاشغالات بصورة مستمرة بعض استعراض الموقف على ارض الواقع من خلال المتابعة الميدانية.

حضر اللقاء اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة و رؤساء احياء المنطقة الجنوبية و مديري التخطيط و الطرق والمالية و المجالس والمؤتمرات وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية.