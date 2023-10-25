شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إطلاق 8 منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بـ115 جنيها للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المساهمة في جهود الدولة لتخفيض الأسعار، وتنفيذا للمبادرة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من القطاعات الانتاجية التابعة للوزارة، وطرحها بكافة منافذها الثابتة والمتحركة والتي تجوب كافة المحافظات، والبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، انه تم صباح اليوم الثلاثاء، اطلاق 8 سيارات لبيع بيض المائده للمواطنين بسعر 115 جنيها، للكرتونة الواحدة.

واضاف صالح، ان وزارة الزراعة تحملت تكاليف نقل الانتاج من المحطات ومزارع الانتاج، والبيع للمواطنين دون وسطاء، في الميادين وأماكن التجمعات المختلفة، بمحافظات: الجيزه والقاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ.

واشار الى استمرار عمل تلك المنافذ المتحركة، والتي من المقرر اطلاقها في محافظات أخرى، فضلا عن المناطق النائية، والقرى تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في دعم جهود الدوله لتخفيض الاسعار وضخ كميات كبيره من جميع المنتجات والسلع الغذائية، ووفقا لمبادرة وزاره الزراعه من خير مزارعنا لاهالينا.