حول مسكنه ورشة سلاح .. ضبط عاطل بحوزته 9 أسلحة نارية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) باستغلال مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها وبحوزته (7 فرد محلي - 2 طبنجة صوت مُعدلة – عدد من الطلقات – أجزاء من أسلحة نارية تحت التصنيع – أدوات تصنيع – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً في تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها، وكذا بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والمواد المخدرة للإتجار بها.