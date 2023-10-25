خناقة أولوية مرور تنتهي بجثة ومصاب في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط؛ لقيامه بالتعدي على شخصين ووفاة أحدهما.

تبلغ لمركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائقي مركبتي "توكتوك" أحدهما متوفى والآخر مصاب بجرح طعني بالبطن، مقيمان بدائرة المركز).

بالانتقال وبسؤال نجل عم المصاب اتهم (سائق مركبة "توكتوك" - مقيم بدائرة المركز) بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته على إثر حدوث مشادة كلامية لخلافات على أولوية تحميل الركاب بموقف بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.