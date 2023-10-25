مخدرات بـ 150 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أكبر وكر لتصنيع الأقراص المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 عناصر إجرامية بالشرقية، لحيازتهم كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد والعقاقير المخدرة، تقدر قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه تقريباً.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام ( 3 عناصر إجرامية )، بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وتخزين كميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وباستهداف مسكن أحدهم وكذا 3 مخازن خاصة بذات المتهم، عُثر بداخلهم على (كمية من المواد المستخدمة في تصنيع العقاقير المخدرة والطبية وزنت جميعها 121.600 طن – كمية من الكبسولات الفارغة وزنت 50 كيلو جرام – 3 موازين كبيرة الحجم – ميزان حساس – 3 ماكينات خلط وتغليف وتعبئة – 15 جالون بداخلهم مواد سائلة مجهولة المصدر)، وكذا ضبط (3 سيارات – مبلغ مالى قدره 2 مليون جنيه)، وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150.000.000 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.