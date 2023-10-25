قرار جديد من المحكمة بشأن البلوجر هدير عاطف وطليقها بتهمة النصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أخلت الدائرة التاسعة "جنايات" جنوب القاهرة، سبيل البلوجر هدير عاطف، وشقيقة طليقها هاجر محمود فاروق على ذمة القضية رقم 11080 لسنة 2022 م التجمع الخامس، مُقيدة برقم 4534 لسنة 2022م حصر وارد مالية بتهمة توظيف أموال.

وجددت الدائرة ذاتها، حبس بلال فاروق طليق البلوجر هدير عاطف، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب ما قالته المحامية نهى الجندي، دفاع الضحايا بالقضية لـ"الخليج 365".

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالتجمع الخامس رفض استئناف البلوجر هدير عاطف المتهمة بتوظيف أموال على استمرار حبسها الاحتياطي.

وقررت جهات التحقيق بالأموال العامة في التجمع الخامس، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين.

وأمرت جهات التحقيق سابقًا، بالتحفظ على أموال البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال فاروق والمتهمة هاجر محمود، والمتهم تامر عادل، في اتهامهم بتلقي أموال بهدف استثمارها والنصب على مواطنين.