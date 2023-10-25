الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لـ"يوتيوبر" بتهمة سب وقذف منى زكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة اليوتيوبر "أحمد. و"، بالحبس شهر وتغريمه 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف، بتهمة سب وقذف الفنانة منى زكي بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز".

وكان شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنقابة، تقدم البلاغ وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشه، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

كانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد. و" المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.

وتقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى "أحمد. و" يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز"، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".