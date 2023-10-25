رئيس النيابة الإدارية يلتقي وفد شركة "IBM" لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأربعاء، المهندس مصطفى ظافر نائب رئيس مجلس إدارة شركة "IBM" لحلول الذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبصحبته وفدًا رفيع المستوى ضم المهندسة مروة عباس مدير عام شركة "IBM"– مصر"، والمهندس أحمد شنب مدير حلول التكنولوجيا للقطاع الحكومي بشركة "IBM"، والمهندس حاتم عبد اللطيف مدير خدمات ما قبل البيع بشركة "IBM" – مصر"، والمهندس محمد سليمان مدير حلول الميكنة والذكاء الاصطناعي، والمهندس أحمد الفقي مدير برامج ومشاريع التحول الرقمي لشركة "IBM" – مصر".

جاء ذلك بحضور المستشار جعفر عبد الرحمن مدير وحدة التحول الرقمي برئاسة الهيئة، والمستشار محمود سمير، والمستشار محمود حمدي أعضاء وحدة التحول الرقمي.

تناول اللقاء سُبٌلَ تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية، وشركة "IBM" في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ذات الصلة بمنظومة العدالة، بما يتماشى مع التطوير الشامل لخطة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، و الميكنة الشاملة لدورة العمل بها؛ وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة ضمن الخطة القومية لرؤية مصر الرقمية 2030.