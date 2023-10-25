صور.. إطلاق قافلة تحمل 11 طنًا من المساعدات الإنسانية من جامعة سيناء لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أطلقت جامعة سيناء قافلة مساعدات إنسانية وصحية تضامناً من الجامعة مع أهالي قطاع غزة، كان في استقبالها اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وقيادات جامعة سيناء ويمثلهم أحمد فراج أمين عام الجامعة، وذلك بحسب بيان جامعة سيناء.

وبحسب بيان، قال أحمد فراج أمين عام الجامعة، إن قافلة المساعدات ضمت عدد من من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية والتي يحتاجها أهالي قطاع غزة حيث ضمت 3 شاحنات نقل كبيرة محملة بحوالي 11 طن مستلزمات طبية ومن المحاليل، أدوية، شاش، مستلزمات جراحة.

وتوجهت قافلة المساعدات من الجامعة إلى مبنى المحافظة حيث استقبلها المحافظ ومعه عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين من الهلال الأحمر وقيادات جامعة سيناء.

وشهدت جامعة سيناء أداء صلاة الغائب على أروح الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وعبروا عن رفضهم وإدانتهم لاستهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية الحالية وتضامنهم الكامل مع شعب فلسطين مع أهمية استمرار وضمانة مرور المساعدات الإنسانية الصحية الطبية من معبر رفح إلى فلسطين.