ضباب وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الـ48 ساعة المقبلة يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبراكسترا نيوز، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية التي تشهدها هذه الأيام، والتي تكون كثيفة؛ بسبب المرتفع الجوي الذي تتأثر به البلاد وتصل إلى حد الضباب أحيانا.

وأكدت أن الشبورة توجد على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتبدأ مع ساعات الفجر، وتستمر حتى شروق الشمس، لافتة إلى أنه متوقع استمرارها حتى الجمعة المقبلة.