اليوم.. قمة مصرية فرنسية بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة مصرية فرنسية ستعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة مصرية فرنسية ستعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.