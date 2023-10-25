اليوم.. قمة مصرية فرنسية بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة مصرية فرنسية ستعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.