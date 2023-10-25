أخبار مصر

اليوم.. قمة مصرية فرنسية بقصر الاتحادية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن قمة مصرية فرنسية ستعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا