مدبولي: حريصون على تقديم مختلف التسهيلات لمشروعات الهيدروجين الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التسهيلات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة ؛ لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي اليوم مع فرانسوا ميشيل الرئيس التنفيذي لشركة (جون كوكريل انرجي) لتصنيع مكونات المحللات الكهربائية (Electrolysers)، وذلك على هامش حضوره منتدى (البوابة العالمية) نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر لدى بلجيكا.

وفي مستهل اللقاء، وبحسب بيان صحفي، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمجال وكفاءة أعمال الشركة وتخصصها المهم في مجال مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر.. قائلًا: أرغب في الاستماع إليكم لمعرفة كيف يمكن لنا معًا أن نبدأ في التعاون المشترك على الفور لاسيما وأن مسئولي الشركة سبق وأن زاروا مصر العام الماضي للاطلاع على الفرص المتاحة في السوق المصرية.

وتطرق مدبولي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومن بينها تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته .. مُعربًا عن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية في مصر لاسيما أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الخاصة بإقامة مشروعات للهيدروجين الأخضر في مصر ونحن ندرك أهمية هذا المجال في المستقبل.

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل للمشروع الذى تعتزم الشركة تنفيذه في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار تواصل مسئولي الشركة مع المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا استمرار التنسيق مع السفيربدر عبدالعاطي سفير مصر لدى بلجيكا للمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروع.

ومن جهته .. استعرض الرئيس التنفيذي للشركة ، خلال الاجتماع، أوجه التعاون الممكنة مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة المحللات الكهربائية .. مشيرًا إلى أن الشركة تبحث مع إحدى الشركات الخليجية الكبرى إقامة مشروع خاص بتصنيع مكونات المحللات الكهربائية المُنتجة للهيدروجين الأخضر.

وقال "إن الشركة ترى أن منطقة قناة السويس هي الأنسب لإقامة هذا المشروع؛ نظرًا لتواجد عدد كبير من الشركات العالمية بالمنطقة"، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على الانتهاء من اللمسات النهائية للمشروع مع الشريك الخليجي.

وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة، خلال حديثه مع رئيس الوزراء ، إلى مسألة تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع .. موضحًا أن إنتاج المشروع سيخصص للسوق المصرية مع احتمالية تصدير جزء منه للخارج، نظرا لأن المشروع سيسهم فى توريد المحللات الكهربائية لمشروعات الهيدروجين الأخضر المقرر تدشينها في مصر.

وأشار إلى برامج التدريب الفني التي ستوفرها الشركة للفنيين المصريين التي سيتم توظيفها في المشروع بوصفه مشروعًا يعتمد على تكنولوجيا حديثة، منوها بأن الشركة تقوم بتطوير نظير للمصنع في عدة دول أخرى.