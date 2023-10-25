شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم إسرائيل ضد أطفال غزة مستمرة.. الرضيعان زين وآيات شاهدان على الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة خاصة الأطفال، ووثقت المؤسسات الفلسطينية واقعة استشهاد الأطفال فى العدوان الإسرائيلى ومنهم آيات فروانة التى ولدت فى 28 سبتمبر واستشهدت فى 16 أكتوبر الجارى، بالإضافة لاستشهاد الطفل زين الدين النجار الذى ولد فى 8 أغسطس الماضى واستشهد فى 10 أكتوبر الجاري.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلى لـ 6546 شهيدا، منهم 2704 أطفال و1584 سيدة و364 مسنا، إضافة إلى إصابة 17439 مواطنا بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة الفلسطينية فى غزة، أنه بعد انهيار المنظومة الصحية نطالب بتدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية حتى تتمكن من استعادة وظائفها فى علاج المرضى والمصابين، مشيرة إلى حاجة الوزارة لتدفق فورى للمساعدات الطبية والوقود لاستعادة العمل فى الأقسام المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 44 مجزرة فى الساعات الماضية راح ضحيتها 756 شهيدا، منهم 344 طفلًا إضافة إلى إصابة 1142 مواطنا بجراح مختلفة، موضحة أنه من اللافت أن المجازر التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى تركزت فى المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحصائيات تظهر أن 65 % من ضحايا الأسبوع الجارى كانت فى جنوب قطاع غزة والتى يزعم الاحتلال الإسرائيلى إنها آمنة.