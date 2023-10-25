شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التطعيم يوفر الحماية من الإصابة بمرض شلل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس شلل الأطفال يصيب الأطفال دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، مؤكدة أن التطعيم يوفر للطفل الحماية من الإصابة بالمرض.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر يوجد بها نظام رصد قوى وتطعيمات مستمرة للحماية من الأمراض وتحرص وزارة الصحة والسكان على مكتسبات الدولة فى الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006.

وأضاف، تطلق وزارة الصحة والسكان حملات دورية لتطعيمات شلل الأطفال.. وتابع: البرنامج الموسع للتطعيمات يستهدف توفير 10 أنواع من التطعيمات.