شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات إلى مقرات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير العدل المستشار عمر مروان نقل مقر اللجنة الثانية للجان التوفيق في المنازعات، التابعة لوزارة النقل والمختصة بالهيئة العامة للطرق والكباري من مقرها الحالي بقصر العيني للمقر الجديد بشارع النصر بمدينة نصر.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 6414 لسنة 2023 بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك بعض الاطلاع على الدستور والقانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها، وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 وبناءًا عليه تم نقل مقر اللجنة الثانية.