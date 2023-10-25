شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة تنفيذ قرار زيادة منحة المعاشات الاستثنائية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكل وزارة التضامن الاجتماعي و الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجان لمتابعة تنفيذ قرار مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، اعتبارا من الأسبوع المقبل أول شهر نوفمبر، على أن يتم الصرف بأثر رجعى، اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى.

ونص مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، واعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.