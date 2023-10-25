شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تؤكد استمرار تسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين إلكترونيا.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا ، كما تستمر أيضا الوزارة فى إتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص والدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التي تقدمها حاليا ، كما تتيح الوزارة خدمات استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد وتغيير البطاقة من محافظة لأخرى وتفعيل الرقم السرى الكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية.

ويهدف تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين الى سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التي تدرس الوزارة إتاحتها أيضا من خلال رقم المحمول، وان عدم التسجيل المحمول على البطاقة لا يوقف بطاقة التموين ، كما تتيح وزارة التموين حاليا العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات منها إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف وخدمة الفصل الاجتماعي أو نقل البطاقة من محافظة لأخرى، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين،حيث لو أن شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص.