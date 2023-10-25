شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد كليتى الصيدلة والطب لمتابعة العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جولة لتفقد أوضاع كليتى الصيدلة والطب، وذلك فى إطار سلسلة الجولات التى يجريها رئيس الجامعة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والوقوف على أخر أعمال التطوير بكلية الصيدلة، وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها، لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.

وخلال تفقد الدكتور السيد قنديل لكلية الصيدلة كان فى استقباله الدكتور سامح سرور عميد الكلية، وشملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد جميع معامل الكلية.

والتقى رئيس جامعة حلوان بالإداريين بالكلية، وأشاد بطلاب كلية الصيدلة فهم طلاب متفوقين، هذا الطالب يجب أن يكون محور اهتمامنا ونحن بحاجة إلى الاستثمار فيه لضمان تخريج طالب متميز قادر على المساهمة في تطوير صناعة الدواء في مصر.

وخلال الاجتماع أفاد الدكتور قنديل أن الجامعة تعمل على دعم الكلية لإحداث تطوير وطفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية للوصول لجودة التعليم، إلى جانب تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

كما أكد الدكتور السيد قنديل على بعض الملاحظات المهمة وهى دعم الأفكار وتبنيها ودعم المبدعين، وحث على تعظيم موارد الكلية والجامعة من خلال برامج جديدة تجذب الطلاب المصريين والوافدين، كما أشار أيضا إلى حرص الجامعة على توفير رعاية صحية شاملة من خلال كارت التأمين الصحي لاعضاء هيئة التدريس والعاملين، وكذلك إثابة كل مجتهد على أعمالهم المتميزة.

كما قام الدكتور السيد قنديل بجولة لكلية الطب وكان فى استقباله الدكتورة رشا رفاعى عميد الكلية، وتفقد خلال الجولة قاعات المحاضرات ومعامل الكلية، وتم الاجتماع مع أعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة دعم القسم العلمي في العملية التعليمية، وحث على ضرورة تكاتف الجهود، مؤكدا ان الجامعة تستعين بخبراء، بما يساهم في تخريج طبيب مميز.

وتحاور الدكتور "قنديل" مع أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن الجامعة تقدم كل الدعم لكل الأفكار البحثية من أجل تنمية الفكر والتطوير والإبداع، وأكد أن الهدف من التعليم هو تحقيق استدامة التعليم، من خلال عمل شراكات دولية لتبادل الخبرات، والطلاب والاساتذة، والاستعانة بخبراء.

واوضح رئيس الجامعة، الوضع الحالي للمجمع الطبي، حيث تم التفكير فى هذا المشروع نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية حيث يوفر هذا المشروع المهم الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط الجانب النظري بالعملي، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان، مؤكدا سعى الجامعة لدعم استقرار القطاع الطبي فى الجامعة.

كما أكد على أهمية منظومة البحث العلمي وهو ما يميز اى جامعة عن غيرها، كما تطرق إلى أن البحث العلمي فائدته ليس للنشر الدولي فقط فلابد من تنمية الأفكار واستثمارها الاستثمار الأمثل فهناك أفكار مهدورة وغير مستغلة وامكانيات عالية لابد أن نتبناها، ففائدة البحث العلمي هو معالجة مشاكل حقيقية على أرض الواقع.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته محمد ناصر، امين عام الجامعة، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد، الأمناء المساعدين للجامعة، وبعض مديرى العموم.