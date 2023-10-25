شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الكامل لهيئة مكتب مجلس إدارة نادى قضاة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التشكيل الكامل لهيئة مكتب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة القاضى محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض.

ويضم تشكيل نادى قضاة مصر الجديد القاضي أبو الحسين فتحي قايد وكيل أول النادي والمتحدث الرسمي باسمه ، والقاضى محمد صبحي سكرتير عام النادي، والقاضى حازم أبو سديرة أمين صندوق، والقاضى حازم رسمي وكيل ثان النادي، والقاضى حمدى عبد التواب وكيل ثالث.

وكان قد نظم نادي قضاة مصر الجمعة الماضية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطينى الشقيق فيما يتعرض له من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.