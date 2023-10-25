شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى تونس يلتقى بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير إيهاب فهمى، سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، مع كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، حيث تم خلال هذا اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الخامسة عشر للجنة التجارية والصناعية المصرية/التونسية المشتركة المُقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بتونس، وكذلك الجهود المبذولة من أجل تذليل كافة المعوقات التى تواجه تدفق حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين.

هذا، وقد أكد الجانبان ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق الهام، وكذلك للمنتدى الاقتصادي المصري/التونسي المشترك المقرر عقده أيضاً على هامش أعمال اللجنة التجارية، وذلك بمُشاركة سيدات ورجال أعمال ومستثمرين من مصر وتونس فى عدد من القطاعات، بما يُسهم فى الارتقاء بمسار التعاون الثنائى فى المجالين الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الخصوص، وبما يُحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.