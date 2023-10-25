نقابة المهندسين تفتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة المهندسين، إنه بناء على قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين فى جلسته الطارئة المنعقدة يوم 21 أكتوبر 2023، بشأن فتح باب التبرع لدعم الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وفى ظل التطورات المتسارعة فى الأراضى الفلسطينية ومايشهده الأشقاء فى القطاع من ظروف معيشيه صعبة جراء الاعتداء الآثم عليهم من الكيان الصهيوني.

قررت هيئة مكتب نقابة المهندسين المصرية فتح باب التبرع اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25/10/2023 لمن يرغب فى المساهمة من السادة المهندسين والمكاتب الإستشارية.

البنك الأهلى المصرى.. فرع نقابة المهندسين

اسم الحساب : صندوق الإعانات

من داخل جمهورية مصر العربية

على الحساب رقم 1243070588748400011

ولمن يرغب فى المساهمة من خارج جمهورية مصر العربية

على الحساب رقم :

iBAN EG790003012430705887484000110