شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم يعلن إطلاق مسابقة للمبادرات الاجتماعية والثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة أنه سيتم إطلاق جائزة سنوية باسم الدكتور على السمان وستمنح الجائزة إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحى الإسلامى.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور علي السمان كان رائداً للحوار المسيحى الإسلامى، حيث أنه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث فى باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع أن قام الدكتور على السمان بالإعداد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى العالم.

ولا شك أن جهود الدكتور على السمان أثمرت فى صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تكون قيمة الجائزة الاولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه و الثالثة 20000 جنيه. وسيتم الاعلان عن تفاصيل وشروط الجائزة في وقت لاحق على موقع المركز المسيحي الاسلامي للتفاهم والشراكة. Website. علما بانه سيتم الاعلان عن الجائزة رسميا يوم 30 يناير 2024 بمشاركة السيدة حرم الدكتور علي السمان وبحضور عدد من اصدقائه.