الرئيس السيسي: الأزمة فى غزة لا يجب أن تتسع لتشمل عناصر أو مناطق أخرى

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأزمة الحالية لا يجب أن تتسع لتشمل عناصر أخرى أو مناطق أخرى، متابعا: يبقى يقتصر العمل على قطاع غزة.. ننظر بخطورة شديدة جدا لاتساع دائرة العنف أو يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم.. وبما يهدد استقرار الأمن فى المنطقة.. ونحتاج إلى العمل بشكل مكثف".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.