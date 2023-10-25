شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الرئيس ماكرون يتفهم خطورة فكرة نزوح أو هجرة أهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن ضرورة احتواء وتهدئة الموقف داخل قطاع غزة، متابعا: "هنا بنكلم ولازم اسجل دي لتفهم الرئيس ماكرون لفكرة عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع تجاه الأراضي شديد الخطورة وهذا الأمر خطر على القضية في حد ذاتها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.