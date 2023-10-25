شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لماكرون: 6 آلاف مدنى سقطوا فى غزة نصفهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك نحو 6 آلاف من المدنيين سقطوا فى غزة نصفهم أطفال، داعيا إلى وضع سلامة المدنيين فى الاعتبار.
قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرسنى إيمانويل ماكرون: "تواقفنا مع الرئيس الفرنسى على أن نعمل بجد فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطينى، لأن القطاع كله تحت الحصار الكامل خلال أسبوعين".
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