الرئيس السيسي: غياب الأفق السياسى أدي إلى تفاقم الصراع داخل فلسطين

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه ناقش مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قضية حل الدولتين للواضع الراهن موضحا أنه أمر تم التوافق عليه خاصة غياب الأفق السياسى لحل الأزمة الفلسطينية أحد التداعيات للأزمة اللى شوفنها ومش بس الجولة دي.. ده فى 5 جولات سابقة من الصراع خلال آخر 20 سنة.. غياب الأمل وحالة الإحباط واليأس.. أسباب أدت إلى الاقتتال".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. خروج الفلسطينيين ده مش حل.. إذا كان حل الدولتين لم ينجح والشعب الفلسطينى موجود على أرضه مش معقول ينجح وهما مش على أرضهم".