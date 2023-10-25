شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: فرنسا ترسل سفينة طبية لعلاج المصابين فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين.

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "تحدثنا على إتاحة الفرصة والوقت لاطلاق مزيد من الرهائن والأسرى في القطاع من خلال تهدئة الموقف ما أمكن لإطلاق مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس".