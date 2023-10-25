شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: نشكر مصر على الجهود التى تبذلها منذ أحداث 7 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفى: "أشكر الرئيس السيسى على الاستقبال هنا فى القاهرة فى هذه الفترة الخطيرة العصيبة نعبش فترة مظلمة ويهم أن نبذل كل ما بوسعنا لتفادى التصعيد لا شيء يبرر هجوم حماس على إسرائيل وفرنسا اقرت حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها ولكن الوضع الذى نراه اليوم يقود إلى التصعيد، واشكركم وأحييى الجهود الت ى تبذلها قطر فى إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "كل الرهائن يجب إطلاق سراحهم فى اقرب وقت واشكركم على الجهود التى تبذلونها منذ يوم 7 أكتوبر واشكركم على القمة التى نظمتموها فى الأسبوع الماضى، فرنسا لا تمارس اذدواجية المعايير وهى دوما تدافع عن قيم الإنسانية العالمية، حياة البشر مهمة وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا، واعرف التزامكم فى هذا الموضوع".

وتابع: "أشكركم على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا هناك 54 فرنسيا فى غزة و170 موظفا فى المعاهد والمؤسسات الفرنسية نود إخراجهم وحمايتهم، المحور الثالث وهو السيساسى وهو الأصعب كنا نقول مع الرئيس اننا منذ بضعة شهور عن الحق المشروع للشعب الفلسطينى فى دولة وفى حل سيباسى وكان عددا قليلا يتحدث فى هذا الامر فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب ومصر لعبت دورا متميرزا فى هذا الامر ويتعين علينا العمل على حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب فى سلام وأمان هذه فكرة قديمة ولكن لم يعف عليها الزمن، اعتقد الن الدرب السياسى ض1رورى ويشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف ويضع اطارا لهذا الموضوع من الملح والطارئء أن نفعل ذلك اليوم واشكركم على كلماتكم، نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء ذوى الارادة الطيبة فى العالم، نعمل على إيصال المساعدات وحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية والمحور السياسى كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل هذا يسمح لنا بتحقيق السلام فى المنطقة كل دول المنطقة تقبل وجود إسرائيل وضمان أمنها وان يتم الاعتراف بالحق الشعبى الفلسطينى فى دولة وهذا هو الوقت المناسب لنعمل معا".

وأكمل: "اتفقنا مع الرئيس السيسى لتعزيز شراكتنا أكثر وخاصة فى الازمة الليبية وأود أن اعزز اكثر هذا المحور لأننى اعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا".