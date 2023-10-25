الرئيس السيسي: فلسطين قضية القضايا ونسعى لعدم دخول أطراف أخرى فى النزاع

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص مصر على القيام بدور إيجابى فى أزمة غزة، قائلا: "حريصون على القيام بدور إيجابى من خلال تفاهمنا وواقع تطور القضية الفلسطينية قضية القضايا فى مصر والمنطقة"، مشيرا إلى أن الرأى العام العربى والإسلامى يتأثر ومقدر جدا بأن حل القضية سيكون له انعكاس طيب.

تساءل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون:" هل فيه فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟".. مضيفا: "فكرة بدأت فى مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الامل.. مفيش أمل ولا فرصة نديهم دولة.. لما فقد هذا الامل ولما الممارسات خلال السنوات الماضية فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع الاستيطانى كانت عبارة عن تغذية للكراهية والغضب"، داعيا إلى إعادة إحياء عملية السلام فى المنطقة عبر حل الدولتين.

تابع الرئيس: "توافقنا على العمل سويا من أجل احتواء الأزمة وعدم تصعيدها وتخفيض التوتر ما أمكن.. والسعى إلى عدم دخول اطراف أخرى فى النزاع الحالى، مضيفا: "هنا بسجل مرة تانية شكرى باسم وباسم كل إنسان مخلص فى منطقتنا للرئيس ماكرون على الجهد والحركة التى يبذله من أجل احتواء الأزمة وهننجح فيها لأن الإخلاص فى العمل من أجل الأبرياء والمسالمين لازم ربنا يوفقنا فيه.. وبقول للرئيس ماكرون التاريخ هيشهدلك إنك بتبذل جهد كبير جدا خلال جولتك فى المنطقة ونحن بكل التقدير والاحترام والشكر لشخصكم ولفرنسا.. ولك فى مصر أصدقاء للعمل سويا من أجل احتواء الأزمة.. وكلنا نتألم عن الضحايا.. يمكن حد يقول تقبلوا أن يكون فيه هجوم على المدنيين؟ لا طبعا.. نحن ندين الاعتداء على المدنيين.. ولكن مهم قوى نتكلم عن النقطة دى بمعيار واحد يعنى عن المدنيين من الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلي".