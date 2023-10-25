"بحوث الصحراء" و"العربية للتنمية الزراعية" يبحثان سبل التعاون لتحقيق تنمية زراعية مستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن استراتيجية المركز ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2017 ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية، لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية.

وجاء ذلك، خلال لقاء رئيس المركز مع الدكتور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والدكتور كامل مصطفي، رئيس مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإقليم الأوسط؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك من ناحية وبين المنظمات والجهات المعنية من ناحية أخرى؛ لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وبحث الجانبان، مشروعات المنظمة وأنشطتها الحالية والمستقبلية في مصر وإمكانيات المركز وأنشطته، وخصوصا تلك التي ترتبط بالمبادرات الرئاسية في مصر وكيفية دعمها والمشاركة فيها.

ويأتي ذلك، في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بأهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول لآليات وقرارات وإجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من خلال تفعيل السياسات والمبادرات المعنية ببرامج دعم القطاع الزراعي العربي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، و إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمنطقتنا العربية.