السيسي: ماكرون تفهم أن هجرة الفلسطينيين تجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبوبكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث مع نظيره الفرنسي ماكرون حول أهمية احتواء الموقف في غزة، وتفهم الرئيس ماكرون أن عملية النزوح والهجرة في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الأربعاء:"توافقنا على إن دا أمر مش مصر هتسمح بيه فقط، ولكنه خطر على القضية كاملة، وغياب الأفق السياسي لحل القضية الفلطسينية كان أحد أسباب جولات الصراع خلال السنوات السابقة، من حالة إحباط ويأس وغياب أمل، وكلها أسباب أدت لذلك".

وتابع الرئيس السيسي:"إذا كان حل الدولتين لم ينجح والفلطسينيين موجودين على أراضيهم، مش معقول ينجح والفلطسينيين مش موجودين على أراضيهم، والهدف من الحرب المعلنة تصفية حماس والفصائل المسلحة بالقطاع، ودا هدف كلنا عارفين والخبرات اللي موجودة على مستوي القادة بكل دول العالم إنه بيتطلب سنوات طويلة جدًا".

وأضاف:"تحدثنا على أن الاجتياح البري للقطاع قد ينتج عنه ضحايا كثيرين جدا جدا من المدنيين، ويكفي أنه حتى الآن 6000 من المدييين سقطوا نصفهم من الأطفال ويجب أن نضع ذلك في عين الاعتبار في استمرار الأزمة ويجب وضع سلامة المدنيين في الاعتبار".