السيسي: نعمل على إطلاق المزيد من المحتجزين لدى حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه توافق مع الرئيس الفرنسي ماكرون على العمل بدد على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، بالقاهرة:"من 7 أكتوبر لحد النهاردة القطاع تحت الحصار الكامل من قطع كهرباء ومياه ووقود، وكان له تداعيات كبيرة على القطاع، وبشكر الرئيس ماكرون لأنه وعد بارسال سفينة مستشفي لتقديم الخدمة الطبية لمن يعاني من الإصابات جراء الحرب".

وتابع الرئيس السيسي:"نعمل على إطلاق مزيد من الرعايا والأسرى الموجودين في القطاع من خلال تهدئة الموقف ما أمكن، حتي نستطيع أن نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن والأسري لدى حماس، وحريصين في مصر على القيام بدور كبير من خلال تفهمنا، فالقضية الفلطسينية قضية القضايا بالنسبة لنا، وحل القضية هيكون ليه انعكاس كبير".