السيسي: الأزمة في قطاع غزة تؤثر على المنطقة والعالم أجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبوبكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الأزمة في قطاع غزة تؤثر على المنطقة والعالم أجمع.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون، الأربعاء، بالقاهرة، أن القطاع في الحصار الكامل منذ 7 أكتوبر، من قطع بالكهرباء والوقود والمياه، وهو ما كان له تداعيات كبيرة.

وقال إن هناك 6000 آلاف من المدنيين الفلسطينيين سقطوا جراء الأحداث الحالية، نصفهم من الأطفال، مشيرا إلى أن القطاع في الحصار الكامل منذ 7 أكتوبر، من قطع بالكهرباء والوقود والمياه، وهو ما كان له تداعيات كبيرة.

وتابع الرئيس السيسي:"إذا كان حل الدولتين لم ينجح والفلطسينيين موجودين على أراضيهم، مش معقول ينجح والفلطسينيين مش موجودين على أراضيهم، والهدف من الحرب المعلنة تصفية حماس والفصائل المسلحة بالقطاع، ودا هدف كلنا عارفين والخبرات اللي موجودة على مستوي القادة بكل دول العالم إنه بيتطلب سنوات طويلة جدًا".