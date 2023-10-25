السيسي: سفينة طبية فرنسية لعلاج مصابي الحرب في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توافق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بما يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بينه وبين ماكرون، أن القطاع في الحصار الكامل منذ 7 أكتوبر، من قطع بالكهرباء والوقود والمياه، وهو ما كان له تداعيات كبيرة.

ووجه رئيس الجمهورية، الشكر لنظيره الفرنسي، على إرسال سفينة مستشفى لتقديم الخدمات الطبية لمن يعاني في قطاع غزة جراء الحرب.

و استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء.

ويجري الرئيسان مباحثات على مستوى القمة، تتركز العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.