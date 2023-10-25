غدا.. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى جوهانسبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

تسير شركة مصر للطيران، الخميس، رحلة خاصة رقم MS3800 من طراز بوينج B737-800NG إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا تنقل على متنها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق صن داونز يوم ٢٩ أكتوبر الجاري في نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي .

وقالت مصادر بالشركة:"تقلع طائرة مصر للطيران وعلى متنها بعثة النادي الأهلى، من مطار القاهرة الدولي، وسط استعدادات مكثفة من فرق عمل الشركة الناقل الوطني لتقديم خدمة سفر مميزة لممثل كرة القدم المصرية في البطولة الإفريقية".

وتأهل النادي الأهلي بصعوبة بالغة إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بعدما تعادل بهدف لمثله أمام سيمبا التنزاني خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.