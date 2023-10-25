شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرص لأمطار خفيفة على تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

الرئيس السيسي: فلسطين قضية القضايا ونسعى لعدم دخول أطراف أخرى فى النزاع

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص مصر على القيام بدور إيجابى فى أزمة غزة، قائلا: "حريصون على القيام بدور إيجابى من خلال تفاهمنا وواقع تطور القضية الفلسطينية قضية القضايا فى مصر والمنطقة"، مشيرا إلى أن الرأى العام العربى والإسلامى يتأثر ومقدر جدا بأن حل القضية سيكون له انعكاس طيب.

تساءل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون:" هل فيه فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب؟".. مضيفا: "فكرة بدأت فى مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الامل.. مفيش أمل ولا فرصة نديهم دولة.. لما فقد هذا الامل ولما الممارسات خلال السنوات الماضية فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع الاستيطانى كانت عبارة عن تغذية للكراهية والغضب"، داعيا إلى إعادة إحياء عملية السلام فى المنطقة عبر حل الدولتين.

الرئيس الفرنسى: قررنا إرسال طائرتى مساعدات وسفينة لدعم مستشفيات غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: نقدم مساهمة عظيمة للأونروا وزودنا بـ10 مليون يورو لصالح الفلسطينيين، وهناك طائرة ستحط غدا في القاهرة لتقديم المواد الطبية وطائرة أخرى ستتبعها ، وقررت ارسال سفينة لدعم مستشفيات غزة وستغادر فرنسا في الساعات المقبلة .

وأكمل: أشكركم على التعاون الممتاز لحماية مواطنينا هناك 54 فرنسى في غزة و170 موظفا في المعاهد والمؤسسات الفرنسية نود إخراجهم وحمايتهم، كما يجب العمل على السياسى وهو الأصعب كنا نتحدث مع الرئيس السيسي منذ بضعة شهور عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفى حل سياسى وكان عددا من يتحدث في هذا الامر قليلا.

وأضاف: فرنسا لم تحد أبدا عن هذا الدرب ومصر لعبت دورا متميرزا في هذا الامر ويتعين علينا العمل على حل الدولتين فلسطينية واسرائيلية جنبا إلى جنب في سلام وأمان هذه فكرة قديمة ولكن لم يعف عليها الزمن ، اعتقد أن الدرب السياسى ضرورى ويشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف إطلاقا، ويضع إطارا لهذا الموضوع المُلح والطارئ".

ستاندارد آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب العدوان على غزة

خفضت مؤسسة ستاندارد اند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى والتقييم المالى بصورة مفاجئة اليوم مستوى جدارة الائتمان لإسرائيل وذلك على إثر استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم اتضاح افق لنهايتها، ووضعت ستاندارد آند بورز اقتصاد إسرائيل فى الترتيب / ايه ايه – سالب / مع نظرة مستقبلية أصبحت سالبة، وذلك بعد أن كانت إيجابية.

واستندت ستاندارد آند بورز في تقديرها المتشائم للجدارة الائتمانية لإسرائيل إلى البيانات الصادرة عن الحكومة والبنك البنكى فى تل أبيب والتى تتوقع اتساع فجوة العجز المالى للموازنة العامة لإسرائيل وتراخى حركة التجارة والاقتصاد والتشغيل بسبب استدعاءات قوات الاحتياط وتدهور العملة الإسرائيلية "الشيكل" لمستويات غير مسبوقة أمام الدولار واليورو وهى الحالة التى من المتوقع لها أن تستمر لمدة ستة أشهر قادمة أى إلى الربع الأول من العام 2024.

البرلمان الليبى يطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا

طالب مجلس النواب الليبي، الأربعاء، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورًا، داعيًا إلى وقف تصدير النفط والغاز لها في حال استمرار المجازر في قطاع غزة.

وأكد البرلمان الليبي في بيان له ضرورة الوقف الفوري للعدوان، ووصفه بأنه "حملة إبادة جماعية من قبل العصابات الصهيونية"، مشيرًا إلى رفضه تهجير أهالي قطاع غزة بأي شكل.

وحث البيان على عقد جلسة عاجلة على مستوى القيادات لجامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية، والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الإطار.