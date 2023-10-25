شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة من المنوفية تتبرع بـ400 جرام ذهب ببيت الزكاة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت السيدة نصرة عبد الفتاح والمقيمة بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بـ400 جرام ذهب إلى بيت الزكاة المصرى لإيصالها كمساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت نصرة عبد الفتاح والمقيمة بقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنها قامت بالتبرع بما يقرب من مليون جنيه عن طريق تبرعها بالذهب الخاصة بها والبالغ 400 جرام ذهب إلى بيت الزكاة المصرى كمساعدات للأشقاء الفلسطينين الذين يعانون بسبب الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عليهم.

وأضاف نصرة عبد الفتاح، أنها قبل التبرع أخذت رأى أسرتها بالكامل فى التبرع والذين رحبوا جميعا بالفكرة وقالولى بالحرف الواحد دى حاجتك وأنت حرة ربنا يجزيكى عنها كل خير، مشيرا إلى أنها لو لديها أكثر من ذلك الذهب لكنت تبرعت به فى سبيل الله المعاونة أشقائنا الفلسطينيين.

وأوضحت السيدة المتبرعة بذهبها للأشقاء الفلسطينيين، الذى دفعنى إلى التبرع ما أشاهده يوميا من إنتهاكات وتعذيب للأخوة الأشقاء الفلسطينين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم وخاصة الأطفال والسيدات والشباب اللى بيموتو كل يوم بدون سبب منهم لله الظلمه وربنا يورينا فيهم يوما.

وتابعت قائلة: "والله لو عندى ذهب تانى لتبرعت بيه علشان أنقذ أخواتى وأبناء من الشعب الفلسطينى".

وأشارت إلى أنها قابلت الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى مكتبه ووجه الشكر لها على ما قامت به للأشقاء الفلسطينيين وهو ما اعتبرته شرفا كبيرا لها.