شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة هندية: زعماء العالم يتوددون إلى مصر لدورها فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الحرب السابعة التى تقودها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، لصدارة المشهد دور الدولة المصرية في القضية الفلسطينية وأظهرتها كقوة إقليمية ربما وحيدة قادرة علي التأثير الإيجابي في خفض التصعيد ورفع المعاناة عن أهالي القطاع ، وهو ما ظهر جلياً في قمة القاهرة للسلام التي عقدت قبل أسبوع، بجانب الاتصالات الدبلوماسية والمشاورات رفيعة المستوى بين المسئولين المصريين وقادة العالم.

وقالت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية فى تقرير لها إن جميع زعماء العالم والقوى الدولية يتوددون إلى مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا في مكالمة هاتفية على "الشراكة الاستراتيجية الدائمة" بين البلدين، فيما أشاد المستشار الزائر أولاف شولتز بالوحدة الألمانية المصرية في العمل لمنع "حريق" الشرق الأوسط، كما التقى الرئيس الصينى شى جين بينج برئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى فى بكين.

وبحسب التقرير فإن حالة التودد للقاهرة، لم تغب عن الحكومات الأوروبية التي أدركت أهمية مصر كمنتج إقليمي للغاز بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا العام الماضي.

ونقلت الصحيفة الهندية تقرير لوكالة بلومبرج عن خبراء اقتصاديين قولهم إن أزمة غزة كشفت بما لا يدع مجالا لشك أن مصر أكبر من أن تفشل رغم كثرة التحديات المحيطة بها والتوترات المتواجدة في ليبيا والسودان وحاليا غزة.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية قد تحدثت فى تقرير لها عن، قمة القاهرة للسلام، التى عقدت فى العاصمة الإدارية السبت، وتأكيدها لحالة الغضب العربى من الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ورفض محاولات تهجيرهم من قطاع غزة.

وقالت الوكالة فى تقريرها إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى عكسا حالة الغضب المتزايد فى المنطقة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لأسبوعها الثالث وسقوط عدد كبير من الشهداء دون نهاية فى الأفق للعنف.

ونقلت الوكالة كلمة الرئيس السيسى التى قال فيها إن مصر ترفض بشدة التهجير القسرى للفلسطينيين ونقلهم إلى الأراضى المصرية فى سيناء.