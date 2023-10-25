شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: سيارات الإسعاف بغزة ستتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد جبريل، مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوقود فى مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد بسبب زيادة الطلب على سيارات الإسعاف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، حتى الاحتياطي من الوقود الذي كان من المفترض أن يكفي لمدة شهرين بدأ في النفاد، حيث قام جيش الاحتلال منذ 18 يوما بقطع التيار الكهربائي مما اضطر المواطنين لاستخدام الوقود بالمولدات الكهربائية.

وأكد "نعاني نقصًا كبيرًا في المواد الطبية في قطاع غزة وأعداد الشهداء والمصابين في تزايد مستمر".

وتابع أن الكادر البشري في المستشفيات يعمل لمدة 18 يوما بدون توقف منهم من فقد عائلته ومنهم من فقد أطفاله ولكنهم لا يتوانون في إنقاذ الجرحى والمصابين، وأمامنا ساعات قليلة قبل أن تتوقف سيارات الإسعاف بقطاع غزة إذا لم يدخل إلينا الوقود.