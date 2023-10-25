شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح فيروس الالتهاب الكبدى بى يوفر حماية كبيرة من الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح فيروس الالتهاب الكبدى بى يوفر حماية كبيرة من الإصابة بالمرض وتلقى اللقاح مهم للمخالطين لحالات مصابة بفيروس بى والذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوى .

أوضحت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الكبد الفيروسي B هو عدوى تهدد حياة الشخص المصاب بها، وتعرضه لمضاعفات خطيرة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يجب الحرص على الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمكان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بعد إحالتهم للتقييم من خلال 22 عيادة متعددة التخصصات داخل وحدات علاج الفيروسات الكبدية تضم تخصصات (كبد، أورام، أشعة تداخلية، جراحة) لتقييم الحالة وتحديد النمط الأفضل للعلاج سواء دوائى أو جراحى.