شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينظم ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع الأوبئة والأمراض الموسمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدى اسحق ندوة توعوية بعنوان " التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية لخطورتها على الصحة العامة " وذلك بهدف الإستعداد لدخول فصل الشتاء وما يصاحبه من أمراض موسمية، وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

بدأت الندوة بكلمة إفتتاحية ألقاها الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة، وأشار إلى أهمية التوعية بكيفية التعامل مع الأوبئة والامراض الموسمية للحفاظ على صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولى ودور شركة ميناء القاهرة الجوى في نشر هذا الوعى بالتعاون مع إدارة الحجر الصحى والجهات المعنية ما جعل مطار القاهرة الدولى متوافق مع أحدث المعايير الدولية لمواجهة مختلف الأوبئة وهو ما ثبت عمليآ أثناء جائحة كورونا حيث حصل مطار القاهرة الدولى على شهادة الإعتماد الصحى للسفر الأمن (AHA) الممنوحة من المجلس الدولى للمطارات ACI، كما تكللت تلك الجهود بحصول مطار القاهرة الدولى هذا العام على شهادة الاعتماد الصحى لجاهزية مطار القاهرة الدولى للسلامة والصحة العامة والاوبئة(PHSRP)، والتي يمنحها المجلس الدولى للمطارات ما يؤكد حرص شركة الميناء التام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.

وقامت الدكتورة رشا محمد إبراهيم مسئول تحصين المسافرين بمطار القاهرة بالقاء محاضرة عن الامراض الموسمية وارتباط انتشار امراض الجهاز التنفسى بفصل الشتاء وأمراض الجهاز الهضمى بفصل الصيف، وركزت على أمراض موسم الشتاء وأسباب زيادتها وطرق الوقاية منها عن طريق تقوية المناعة بالتغذية السليمة والمكملات الغذائية، وتفادى انتقال العدوى والحصول على اللقاحات اللازمة، بالإضافة إلى الحديث عن الانفلونزا وأعراضها وتاريخها وختمت حديثها عن أنواع اللقاحات ومدى فعاليتها في الحماية من الإصابة.

حضر الندوة الكيميائى مصطفى الوشاحى مدير عام السلامة والصحة المهنية والدكتور احمد حسن كامل مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى وعدد من العاملين من مختلف القطاعات بشركة ميناء القاهرة الجوى، عدد من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها استجابة للدعوة التي وجهتها لهم شركة ميناء القاهرة الجوى.

جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى في اطار اهتمام شركة ميناء القاهرة الجوى الدائم بالعنصر البشرى وبنشر ثقافة الوقاية السليمة من الأوبئة والأمراض الموسمية خاصة بعد إكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا (E.G5).