السكر بـ 27 والأرز بـ 18 جنيها.. بدء توريد السلع لمنافذ التموين بعد تخفيض الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بدأت الشركات المنتجة للسلع الغذائية توريد المنتجات والسلع لمنافذ وزارة التموين لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بتخفيض السلع الأساسية مثل زيت الطعام والأرز وتوفير السكر والمكرونة والمسلى الصناعى والفول والعدس، وغيرها من السلع الأخرى.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو، والجبنه مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.